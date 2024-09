Cagliari avanti in Coppa Italia basta un gol con la Cremonese

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilvince per 1-0 contro lae vaperciò in. La squadra di Davide Nicola reagisce al pessimo inizio di campionato. QUALIFICATI – Ai sedicesimi di finale diilrispetta i pronostici e vince contro lacon il risultato di 1-0.un solo gol nel secondo tempo per risolvere la questione. L’autore della rete decisiva è stato Gianluca Lapadula, che ha sfruttato al meglio l’assist di Tommaso Augello al minuto 60. L’attaccante non segnava dal 19 maggio con il Sassuolo, si è sbloccato finalmente anche lui in questa stagione. La squadra di Davide Nicola reagisce perciò all’inizio di campionato senza vittorie. Trova la prima inraggiungendo la Juventus agli ottavi di finale. Sorteggio non agevole per i sardi.