Atalanta-Como così in campo | Gasperini fa debuttare in difesa l’ivoriano Kossounou

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Bergamo, 24 settembre – L’stasera – martedì 24 settembre – alle 20.45 al Gewiss Stadium ci riprova con il. Cielo ancora nuvoloso su Bergamo ma non piove per cui il derby lombardo, rinviato lunedì sera a causa di un nubifragio prolungato abbattutosi sul capoluogo orobico dalle 19 alle 22, si dovrebbe giocare regolarmente. Probabilmente a formazioni invariatenell’undici di ieri sera aveva inserito al centro della, con i veterani Djimsiti e Kolasinac, il 23enne ivoriano Odilon, al debutto assoluto in nerazzurro e nel calcio italiano, arrivato il 29 agosto nel penultimo giorno di mercato dal Bayer Leverkusen per 22 milioni. Per il resto Gasp aveva scelto il modulo con il doppio trequartista con la coppia formata da De Ketelaere e Pasalic dietro al centravanti Retegui, conservando il bomber Lookman per la ripresa.