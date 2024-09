Anche le palestre sono sempre più digitali

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 24 settembre 2024) L’evoluzione tecnologica ha modificato e stravolto molte delle nostre azioni quotidiane. Questo è accadutoper quel che riguarda il settore del fitness, con leche negli ultimi annidiventatepiù. Strumenti all’avanguardia per monitorare l’attività fisica, con servizi di “diagnostica” istantanea che – oramai – abbiamoa portata di mano. Anzi, di polso. Gli smartwatch, per esempio,diventati uno strumento fondamentale per tutti e hanno gradualmente sostituito gli orologi “tecnici” un tempo utilizzati per monitorare le nostre prestazioni durante l’attività fisica. Ma non c’è solamente questo, perché c’è stata un’enorme evoluzione che sta facendo unire due mondi che – all’apparenza –molto distanti tra loro: l’attività sportiva e l’entertainment.