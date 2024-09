Alcaraz è vero | si gioca troppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – L’ultimo in ordine di tempo ad alzare la voce è stato, il tennista spagnolo rivale del nostro Sinner. Prima o poi ci uccideranno, ci fannore, ha detto papale papale. In Inghilterra ci sono state proposte di sciopero da parte di calciatori della Premier League, ovviamente contro i calendariintasati. A Madrid il grande nocchiero Carlo Ancelotti ha annunciato che manderà in ferie alcuni dei campioni del Real a stagione in corso, per tutelarne la salute. Sotto rete, cioè nella pallavolo, da anni maschi e femmine contestano la moltiplicazione degli eventi, fra attività di club e Nazionali, rivendicando il diritto al riposo.