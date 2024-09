Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)DEL 23 SETTEMBREORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PROVINCIA DI VITERBO UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 28+000 DELLA PROVINCIALE 1 CIMINA STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI RONCIGLIONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. RAGGIUNGIAMO LA CAPITALE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITEFIUMICINO E APPIA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. PERMANE RALLENTATO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA. SULLAFIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO ANULARE. A CHI VIAGGIA VESRO IL LITORALE SEGNALIAMO ANCORA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.