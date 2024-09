Verso Napoli-Palermo Conte pronto a lanciare un azzurro | svelata l’ipotesi inedita!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Manca sempre meno alla sfida train programma giovedì sera allo stadio Maradona. Di seguito le ultime sulla formazione scelta da Antonio. Dopo l’impegno contro la Juventus, ila tornare immediatamente in campo. Il prossimo impegno sarà valido per i sedicesimi di Coppa Italia, con gli azzurri che ospiteranno ilallo stadio Diego Armando Maradona. L’avversario è nettamente alla portata degli azzurri, motivo per il quale non è da escludere un ricco turnover. Quindi, il tecnico potrebbe decidere di rivoluzionare la rosa per preservare gli uomini migliori in vista della partita contro il Monza. Naturalmente, fare calcoli non è la soluzione migliore. Infatti, Antoniovuole ottenere l’ennesima successo da quando siede sulla panchina azzurra e non intende commettere errori.