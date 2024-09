Vago di Lavagno | è morto il 15enne al quale la madre ha sparato prima di suicidarsi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) E’il quindicenne alhaladi togliersi la vita. La tragedia è avvenutadi, in provincia di Verona, venerdì pomeriggio. In mattinata si era riunita la commissione ospedaliera per l’accertamento della morte cerebrale della vittima ragazzo giunto all’ospedale di Borgo Trento di Verna in condizioni disperate dopo che era stato raggiunto alla testa dal colpo di pistolain casa dalla 58enne. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, dove gli era stato diagnosticato un danno cerebrale irreversibile dopo due giorni in terapia di supporto massimale. Stamattina è partita la procedura, prevista per legge, con lariunione della Commissione per stabilire la morte cerebrale, che è confermata al termine delle sei ore previste di osservazione e con una seconda riunione della Commissione.