Una cena per salvare le barene

(Di lunedì 23 settembre 2024) Che sia una vista panoramica di piazza San Marco o del Canal Grande, o un piccolo scorcio nascosto in una fondamenta meno conosciuta, non ci si stanca mai di guardare le bellezze di Venezia, sia dal vivo che per immagini. Allo stesso modo non bisognerebbe stancarsi mai di parlare della fragilità di questa città e della sua omonima laguna. La sensibilità di questo ecosistema agli effetti di overtourism, cambiamento climatico, inquinamento, traffico marittimo è stata negli ultimi anni motivo di battaglie sostenute da parte degli (ormai pochi) abitanti e di associazioni, comitati e fondazioni che prendono a cuore questo angolo di Adriatico amato dai viaggiatori di tutto il mondo.