Sondaggi Grande Fratello chi sarà il preferito di stasera 23 settembre

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il sipario si alza ancora una volta sulla Casa più spiata d’Italia:, lunedì 23, iltorna in diretta su Canale 5. E mentre i concorrenti cercano di trovare un equilibrio tra amicizie, rivalità e strategie, il pubblico ha già iniziato a schierarsi. Questa sera non cialcuna eliminazione, ma il destino dei concorrenti in nomination si decide lo stesso: chi otterrà l’immunità per il prossimo televoto? Jessica, l’indiscussa protagonista Se il termometro deisu Forumfree dice qualcosa, il futuro della competizione è chiaro: Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, è la vera avversaria da battere. Con un solido 37,29% delle preferenze, domina le votazioni del pubblico. Non è certo un caso che Beatrice Luzzi, ex concorrente ora opinionista, le abbia rivolto parole di incoraggiamento durante la seconda diretta.