Serie C la Lucchese firma l’impresa con l’Ascoli Pari Pianese con l’Entella

(Di lunedì 23 settembre 2024) LUCCA – Due ottime prestazioni per chiudere le gare delle toscane diC.lalache vince per la prima volta nella sua storia sul campo di Ascoli. Partita concreta per i rossoneri che si fanno preferire ai padroni di casa, colpiscono su punizione con Saporiti, si fanno beffare da un colpo di tacco di Corazza ma all’ultimo tuffo conquistano e realizzano un calcio di rigore con Sasanelli. Bene anche lache con la favorita Entella fanno 1-1 e mettono paura ai liguri andando in vantaggio con Mastropietro. Neanche il tempo di fiatare e si torna in campo. Il 24 settembre c’è Arezzo – Gubbio, mercoledì 25 il derby, giovedì 26 ciude Pineto – Pontedera.