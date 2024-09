Sciopero nazionale dei lavoratori della sanità privata FP Cisl Arezzo presente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Ci sarà anche una nutrita delegazione aretina alla manifestazione di Firenze, in occasione delloche riguarda tutti iAris Aiop e RSA, del prossimo lunedì 23 settembre. “Chi garantisce la salute dei cittadini merita rispetto”. Con questo slogan ie le lavoratrici scenderanno in piazza per chiedere l’apertura dei tavoli per il rinnovo del contrattoper laAris Aiop, fermo al triennio 16/18 e quello per il nuovo contratto unico delle Rsa, scaduto ormai da 12 anni. Aduna delle più grandi strutture i cuisono interessati al rinnovo del contratto è quella di Agazzi che conta circa 300 addetti.