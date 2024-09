Pallamano Serie A1 Salerno troppo forte | Casalgrande va kappao

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)PADANA 23 JOMI36PADANA: Ferrari, Franco 3, Iyamu 6, Furlanetto 6, Niccolai Apostol 1, Artoni S. 2, Rondoni C., Bonacini, Artoni A. 1, Orlandi 1, Baroni E., Giovannini 1, Mattioli, Cosentino, Lusetti 2, Giubbini V. All. Barani. JOMI: Adinolfi, Mangone 7, Dalla Costa 2, Rossomando 4, Squizziato 7, Fabbo, Petkovska, Woller 4, Danti, Lanfredi 1, Lauretti Matos, Barreiro Guerra 6, Falser 2, Gislimberti 3. All. Vincent. Arbitri: Simone Moser e Alain Bontadi. Note: primo tempo 14-16. Sette metri:2/2,2/3. Minuti di esclusione:2,2. Non basta un buon primo tempo allaPadana (2) nella terza giornata diA1 femminile.