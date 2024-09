Napoli-Palermo probabili formazioni | spazio a Gilmour Neres e Rafa Marin

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024): giovedì sera, ilaffronta ilnei sedicesimi di finale della Coppa Italia, e Antonio Conte sembra intenzionato a schierare alcune seconde linee. Tra i possibili titolari spiccano i nomi di, Billye David, giocatori che avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore e guadagnarsiin prima squadra., il vice Lobotka Secondo quanto riportato da Il Mattino, Billy, centrocampista arrivato dal Brighton e fortemente voluto da Conte, sarà tra i titolari contro il. Il giovane scozzese si è fatto notare negli allenamenti per la sua visione di gioco e la capacità di distribuire il pallone con intelligenza. Conte lo vede come l’alternativa naturale a Lobotka, e contro i rosanero avrà l’occasione di dimostrare il suo valore in regia.