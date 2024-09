MotoGP i promossi e bocciati del GP di Emilia-Romagna Bastianini coraggioso Martin consistente e Bagnaia dietro la lavagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il GP dell’diè finito nell’album dei ricordi. È tempo di bilanci e di valutazioni sul 14° appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito Marco Simoncelli, un responso è arrivato e in vista della trasferta asiatica potrebbe incidere non poco sull’esito finale del campionato. Di seguito i nostridella tappa di Misano.Ducati – Fare 100 vittorie in top-class è qualcosa di inimmaginabile e conquistare il quinto titolo costruttori consecutivo non fa neanche più notizia. Frutto del grande lavoro del gruppo gestito da Gigi Dall’Igna che ha trasformato lain una DucatiGP. Lavoro straordinario. Enea– Il premio del più temerario va a lui. Al cospetto di uno Jorgeai limiti della perfezione, serviva una manovra un po’ al limite e questa c’è stata nell’ultimo giro.