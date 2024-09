Milan Gerry Cardinale | sto zitto fino a quando non vinceremo Le parole

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 23 settembre 2024), il proprietario del fondo Red Bird Capitals,, è intervenuto da New York: le suesui tifosi rossoneri Prima della vittoria grandiosa nel derby dei rossoneri di Paulo Fonseca,era intervenuto a New York in occasione della ”Giornata dello sport italiano nel mondo”. Il proprietario delha innanzitutto manifestato profondo interesse nei confronti del calcio italiano e del campionato di serie A, molte volte bistrattato in confronto alla Premier League. In secondo luogo,ha puntato l’accento sui tifosi rossoneri, sottolineando di come la tifoseria si aspetti risultati positivi e dunque di non voler mandare alcun messaggio finil diavolo non tornerà vincente.: voglio vincere in modo intelligente per i miei tifosi: stonon