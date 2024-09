Le serie tv da non perdere a ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con il freddo autunnale alle porte è arrivato il momento di tirare fuori coperte calde e di godersi tante nuove storie davanti a una fumante tazza di tè. Per allietare i nostri momenti di relax arrivano in soccorso le piattaforme, che aci regalano nuoveda vedere tutte d’un fiato. Ecco quelle che non possiamo proprio perderci. Letv imperdibili a“Heartstopper 3”, 3Attesissima e carica di aspettative è Heartstopper, teen drama che riprende la storia contenuta nella graphic novel di Alice Oseman con cui Netflix aprepubblicandone la terza stagione. Continua la storia tra Charlie e Nick, interpretati da Kit Connor e Joe Locke, in unadi episodi che, oltre a mostrare la loro crescita, si occuperà anche di tematiche importanti come salute mentale, sesso, ambizioni universitarie e altro ancora.