Iv | Renzi ' sabato assemblea nazionale a Roma'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 set. (Adnkronos) - "A proposito di IV: ?dall'11 al 13 ottobre scuola di formazione a Gaeta, ultimi giorni per iscriversi.28dalle 10:30 da. ?Chi vuole iscriversi a Italia Viva è il benvenuto: sarà possibile tesserarsi almeno entro il 30 novembre". Lo scrive Matteonella enews. "?Ci siamo presi qualche settimana in più per far debuttare il giornale di Iv guidato da Bobo Giachetti. Vogliamo fare un prodotto che sia utile alla comunità di IV ma non solo agli iscritti. E dunque ci serve qualche settimana in più del previsto".