Il processo a Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin sarà breve | sentenza il 3 dicembre l’imputato interrogato a fine ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) C’è un uomo irrimediabilmente solo nell’aula della corte d’assise di Venezia, l’ingegnere Gino, arrivato da Vigonovo ad assistere al rito giudiziario per la morte violenta della figliadi 22 anni. Usa parole misurate, perfino gentili, e dice: “Non voglio vendette, non ho niente da dire a, ilposso dire che non mi interessa, per me tutto è finito l’11 novembre di un anno fa”. Attorno a lui si muovono i giudici, gli avvocati, il pubblico ministero Andrea Petroni, i cancellieri. Ginosi porta dentro un dolore eterno, lo si percepisce – a tratti – dallo sguardo vuoto e inconsolabile, mentre le parole del diritto si mescolano all’emozione per un caso che ha sconvolto l’Italia. Ha voluto che gli altri due figli, Elena e Davide, restassero a casa: “Stamattina non abbiamo affrontato la questione del, li ho salutati come sempre”.