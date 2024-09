Il paradosso del ranking ATP | aggiornato con i tornei ancora in corso…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Situazione perlomeno paradossale nelATP, ma figlia di una calendarizzazione che vede icinesi comportarsi in modo “strano” fino al Masters 1000 di Shanghai: a parte quest’ultimo, infatti, si chiuderanno di martedì. L’associazione professionistica ha risolto in questo modo: assegnazione dei punti pieni per il livello dai Challenger in giù, mentre per gli ATP di Chengdu e Hangzhou chi ha finito iha i punti pieni, altrimenti (come Lorenzo Musetti) fino al raggiungimento delle semifinali, con il resto in aggiunta lunedì prossimo. In questa situazione, comincia la sedicesima settimana da numero 1 di Jannik Sinner, che raggiunge Daniil Medvedev in questa particolare graduatoria ed è prossimo a superare Mats Wilander, a quota 20 (tutte nel suo annus mirabilis, il 1988).