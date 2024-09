Il Papa salta le udienze | Ha l’influenza Dal Vaticano spiegano che è una precauzione in vista dei viaggi in Lussemburgo e Belgio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilha annullato lepreviste per oggi. Lo riferisce la sala stampa vaticana che in una nota scrive: “A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto ilo dei prossimi giorni, leli previste per la giornata odierna sono annullate”. Il pontefice ha infatti in agenda un nuovoo ine in. Negli ultimi mesi, nonostante le diverse sospensioni “precauzionali” dellegiornaliere, lo stato di salute del87enne sono migliorante rispetto all’inizio dell’anno. Reduce dalo più lungo del suo pontificato, che lo ha visto percorrere 32mila chilometri, due continenti tra Asia e Oceania e quattro paesi diversi in 11 giorni, indel tour nord europeo che partirà questo giovedì, Francesco resterà, dunque, a riposo.