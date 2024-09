Il campione in lutto Sinner piange zia Meggi Le dedicò il trionfo Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Aveva dedicato a lei la vittoria agli Us Open, appena due settimane fa. Ora Jannikla scomparsa della carissima zia ’’, morta sabato a 56 anni dopo una lunga malattia. La terribile notizia ha raggiunto ieri ila Pechino, dove è giunto per riprendere il filo della sua trionfale stagione dopo, appunto, il successo a New York. Ma è immaginabile che lo stato d’animo del numero uno del mondo non sia quello ideale per inseguire altre vittorie. Margith, sorella della madre Siglinde, era stata una figura molto importante nella vita del. Che sorprendendo un po’ tutti, appena vinto lo Slam americano, l’aveva ricordata rivelando "non so quanto starà ancora con me". E con gli occhi lucidi, a chi lo intervistava sul campo appena dopo aver battuto l’americano Fritz in finale, Jannik aveva appunto voluto dedicare il titolo alla zia.