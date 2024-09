Ho detto di no a Amadeus e Alessia Marcuzzi le porte sono chiuse Con Giorgio Mastrota amore travolgente Paolo Berlusconi elegante | parola di Natalia Estrada

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) È stata la reginetta della tv commerciale, poiha salutato tutti e si è letteralmente rifugiata in un ranch nel Basso Monferrato ad occuparsi di cavalli, immersa nella natura. Questo grandenasce nel 2002 “grazie a Claudio Lippi. Stavamo facendo insieme ‘La sai l’ultima?‘. Mi portò da un suo amico che aveva i cavalli. Ero con mia figlia, Tali che aveva 6 anni. Per entrambe c’è stato un folle innamoramento”, ha dichiarato a La Repubblica.è diventata famosa anche per un matrimonio lampo con: “Ci conosciamo a giugno e ci sposiamo a dicembre. E inizia la mia vita da pendolare, Sin in Italia che in Spagna presento ‘Il gioco delle coppie’. Nel 1996 vista la grande popolarità decido di restare in Italia. Il matrimonio finisce, è stata una pagina importante. Unintenso consumato in sei anni. Ma avevo appena 19 anni.