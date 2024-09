Gli incendi devastano il nord del Portogallo | i vignaioli tentano di salvare le vigne dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il fuoco non risparmia nulla e il comparto vitivinicolo portoghese sta vivendo un incubo. Da domenica scorsa, ilè in preda a devastantiboschivi, che non stanno risparmiando nemmeno iti. La furia dellesta facendo perdere non solo case, ma intere annate di vino. Una tragedia che, oltre a colpire profondamente l’economia locale, mette in serio pericolo il futuro di tutte le aziende coinvolte. Oltre 100neldelSono più di cento gliche stanno devastando ilsettentrionale, soprattutto nelle regioni di Vinho Verde, Dão e Bairrada, dove la viticoltura rappresenta l’anima dell’economia locale. Lehanno già consumato più di 620 chilometri quadrati di foreste e terreni agricoli, e le autorità temono che altre 200 possano essere ridotte in cenere nelle prossime ore.