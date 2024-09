Germania crollano sinistra e verdi | vittoria risicata dei socialdemocratici di Scholz sulla destra di Afd

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Idella Spd di centro-, partito di riferimento del premier(nella foto) hanno ottenuto unaelettorale sull’estremadell’Alternative für Deutschland (AfD) in Brandeburgo, nellaorientale. Il premier Spd in carica del Brandeburgo, Dietmar Woidke, che ha guidato lo stato per 11 anni, ha rivendicato un altro mandato con il 30,9% dei voti, mentre l’AfD è arrivata al 29,2%, secondo i risultati ufficiali provvisori della commissione elettorale statale. L’affluenza alle urne è stata del 72,9%, la più alta di sempre nelle elezioni statali del Brandeburgo. I risultati invedono l’avanzata delladi Adf L’Spd governa in Brandeburgo dal 1990, quando si sono tenute le prime elezioni democratiche nello stato dopo il crollo del regime comunista nell’exdell’Est.