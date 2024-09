Elezioni Brandeburgo la Spd 309% vince e resta davanti a AfD Crollo della Cdu | rischio impasse per formare il nuovo governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Spd si arrocca e resiste in, dove lascia indietro, seppur di appena 1,7 punti percentuali, il ciclone Alternative für Deutschland che dopo la vittoria in Turingia e gli ottimi risultati in Sassonia puntava a tingere di nero la storica roccaforte socialdemocratica. Non sarà così, dato che dallenel Land il partito dirimane primo al 30,9%, ben oltre le previsionivigilia, con gli ultranazionalisti che, anche loro sopra le attese, si fermano al 29,2%, in forte crescita rispetto al 23,5% del 2019. Alta l’affluenza, con il 72,9% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Adesso starà al governatore in carica, Dietmar Woidke, trovare una maggioranza che gli permetta di dare inizio a unmandato, dopo 11 anni alla guida del Land che circonda Berlino.