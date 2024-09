È tempo del derby apuo-ligure | la sfida più attesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Serie B ritrovata dopo 76 anni è stata una grande gioia per i tifosi della Carrarese e di certo durante la festa, dopo il ritorno della finale playoff contro il Vicenza allo stadio dei Marmi, la mente di tanti di loro sarà andata a uno degli appuntamenti più sentiti: il. E il giorno tanto atteso anche dal popolo spezzino è finalmente arrivato, perché latorna a vivere a più di dodici anni di distanza dall’ultimo confronto andato in scena l’11 marzo del 2012 in Lega Pro, anche allora al Picco di La Spezia dove i padroni di casa allenati da Michele Serena (poi primi davanti al Trapani nel girone B della Prima Divisione e promossi tra i cadetti) trovarono l’1-1 nel finale, rispondendo con il subentrato Evacuo al momentaneo vantaggio degli ospiti guidati da Sottil (vittoriosi invece per 2-1 all’andata) che erano stati illusi a metà ripresa da Anzalone.