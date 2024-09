Domani 24 settembre per Interazioni Festival a Roma | Daughters di Teodora Grano a Largo Venue laboratorio con Sara Basta a Centrale Preneste

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Proseguono agli appuntamenti nel quartiere prenestino della quarta edizione di “”, diretta da Salvo Lombardo e organizzata da Chiasma.24si torna a, per la performance site-specific “” di(orari repliche: 18.00/18.30/19.00/19.30), in co-produzione con ATCL Lazio. «(Ho una figlia, ma non sono sua madre. / E non abbiamo in comune nessuna parte del nostro corredo genetico. / Sono io che le somiglio tantissimo. / Quando ci chiedono cosa siamo, noi non sappiamo cosa dire» – scrive l’autrice, performer e ricercatrice. Partendo da una questione privata,interroga le forme che non hanno un nome, andando a deflagrare il concetto di essere figlie. La ricerca indaga il rapporto tra scrittura e danza. Non solo due linguaggi, ma anche due corpi, trattati come materia.