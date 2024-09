ConfagriBio | biologico ha ricadute positive a livello ambientale e di produzione agricola

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 23 settembre 2024) ROMA – In occasione della Giornata europea dellaBiologica che si celebra il 23 settembre,pone l’accento sull’importanza del settore evidenziando come ilabbiasia a, sia diattenta a preservare i suoli e promuovere il cibo di qualità ‘made in Italy’. Con 2,5 milioni di ettari dedicati alla SAU biologica e un aumento del 4,5% rispetto al 2022, l’Italia sta investendo nel bio con un’incidenza del 19,8%, quindi poco distante dal target del 25% di SAU biologica da raggiungere entro il 2030 nell’ambito della Strategia Farm to Fork.