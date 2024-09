Compagnoni | McTominay può dare tanto al calcio italiano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Maurizio, giornalista e telecronista SKY, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata alNapoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “mi piace molto e credo possanel. Quando lui parte e va in percussione è difficile tenerlo. Juve-Napoli? Ne esce meglio Conte, ma mi è sembrato che entrambe le squadre si accontentavano del punto. Il Napoli sembra in grande crescita e credo che tutto possa ruotare attorno a Lukaku. Se Romelu torna quello dell’Inter, gli azzurri possono essere performanti come l’anno dello Scudetto. Potenzialmente parliamo di un Napoli fortissimo che ha speso quasi 150 milioni incassando poco.