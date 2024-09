Coca-Cola HBC Italia | Family day per i 50 anni di attività dello stabilimento di Marcianise

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Successo per ilday, in occasione dei 50diHBCdi, con una serie di iniziative rivolte ai dipendenti e alle loro famiglie, e l’opportunità di ripercorrere insieme al management e ai rappresentanti delle Istituzioni locali la storia della fabbricapiù grande del Sud L'articoloHBCday per i 50didiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.