Caso Cecchettin inizia il processo ma Turetta non c’è | Il mio pensiero va alla mia famiglia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Èto oggi, lunedì 23 settembre, davantiCorte d’Assise di Venezia, ilper l’omicidio di Giulia, la 22enne uccisa con 75 coltellate l’11 novembre 2023 in un parcheggio a Fossò dal suo ex fidanzato Filippo, reo confesso, non era presente in aula. Il 23enne è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere. “Farò in modo di partecipare alsolo quando è necessario, spero che finisca presto”, avrebbe detto l’imputato secondo riferisce l’agenzia di stampa LaPresse, che cita fonti accreditate. “Il mio– avrebbe aggiunto– vamia, a mio fratello e ai miei genitori, che vengono continuamente fermati dai giornalisti”.