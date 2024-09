Casaline Fest il festival artistico e culturale delle aree interne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRaggiunge quest’anno la sua terza edizione ilivalorganizzato dalla ProLoco Torre Le Nocelle APS in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nel centro storico del paese irpino. Ilival nasce con la volontà di riappropriarsi di spazi fisici e di collettività sempre più marginali nelledella provincia, con lo scopo di garantire un’offertaai giovani e non solo che vivono in queste zone e di creare possibilità di incontro e scambio. Nelle due scorse edizioni – “L’Ascesi” e “La Peregrinazione” – concerti, performance teatrali e artisti itineranti hanno animato i vicoli del centro storico del paese, chiamato dai Torresi appunto “”.