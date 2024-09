Capri | il Premio Malaparte 2024 a Rachel Cusk

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il, che si assegna ogni anno a uno scrittore internazionale, viene assegnato quest’anno alla scrittrice britannica. Lo ha annunciato oggi ala curatrice delGabriella Buontempo insieme all’intera giuria, composta da Leonardo Colombati, Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Merlino, Silvio Perrella, Emanuele Trevi e Marina Valensise. Come di consueto, la cerimonia di assegnazione si svolgerà sull’isola dinel primo weekend di ottobre. In Italia la scrittrice britannica è nota soprattutto per la sua trilogia recente, composta dai romanzi Resoconto, Transiti e Onori, proposti nella nostra lingua da Einaudi nella traduzione di Anna Nadotti. Sostenuta da uno stile particolarissimo, uscita nel giro di una manciata di anni, nel suo insieme la trilogia ha fatto parlare la critica internazionale di riscrittura delle regole del romanzo.