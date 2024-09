Alluvione Emilia Romagna | il commovente discorso di un 84enne agli angeli del fango VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Quello che sto per dire non è retorica, mi levo il cappello davanti a voi, alzate le mani. Mi ha dato una foresta di mani, una foresta, ed è stata questa foresta di mani attaccate a dei corpi di giovani che siamo riusciti a fare tutto questo”. Comincia così il toccantedi undi Modigliana, centro in provincia di Forlì, una delle zone più colpite dell’dall’della scorsa settimana. “Scherpa”, il nomignolo col quale è conosciuto l’anziano, si rivolge a un gruppo di “del”, di giovani volontari armati di pale e buona volontà “È uno dei momenti più belli della mia vecchia esistenza, mi avete dato molto, mi avete dato felicità, perché avete espresso verso di me amore”, dice l’uomo mentre il creator digitale Andrea Nonni registra ilche poi sarà condiviso sui social.