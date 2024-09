A 39 anni dall’omicidio ricordato Giancarlo Siani Manfredi | Fondamentale che il suo messaggio resti vivo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Rimbalzo per le azioni Tim dopo un paio di sedute sottotono mentre si profila l’offerta definitiva del ministero delle Finanze per Sparkle, la controllata delle attività internazionali, e gli operatori fanno i conti dei dossier pendenti che potrebbero portare beneficio alle casse del gruppo delle telecomunicazioni. Le azioni ordinarie salgono di oltre punto percentuale (+1,5%) e anche le risparmi si muovono nella stessa misura (+1,6%) aspettando possibili indicazioni su un ritorno del dividendo per questa categoria di azioni o anche su un riassetto dei titoli. Secondo quanto riportato da Repubblica è ormai pronta l’offerta definitiva della cordata composta dal Mef e dal fondo Asterion per i cavi di Sparkle che dovrebbe essere leggermente migliorativa rispetto a quella formulata a inizio anno che era pari a 625 milioni di euro più una parte variabile fino a 125 milioni.