Youth America’s Cup 2024 oggi in tv | orari 22 settembre programma regate Luna Rossa

(Di domenica 22 settembre 2024) Si preannuncia una domenica di fuoco a Barcellona per le ultimedi qualificazione dellaCup, prima edizione della Coppa America dei giovani (riservata a velisti under 25). Il piano degli organizzatori è quello di completarela fase a gironi, disputando due prove del gruppo B e a seguire le quattro prove conclusive del gruppo A, in cuiproverà a recitare un ruolo da protagonista. LA DIRETTA LIVE DELLACUP DALLE 14.10 L’equipaggio italiano con al timone Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini ha cominciato molto bene la competizione nelle acque catalane ed è molto vicino al passaggio del turno (avanzano alla Semifinal Series le prime tre di ciascun raggruppamento), guidando la classifica del girone con un vantaggio di 12 punti su American Magic, 15 sui britannici di Athena Pathway e soprattutto 21 sulla quarta piazza.