Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 15:30 (Di domenica 22 settembre 2024) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-Roma FIUMICINO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA Roma OSTIENSE E PONTE GALERIA: E’ INC ORSO L’INTERVENTO TECNICO, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA DOMANI E FINO AL 26 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 5 SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DI TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO, SIA PER IL TRAFFICO DIRETTO SU QUEST’ULTIMO CHE PER QUELLO DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 13:30 - SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER UN CANTIERE ATTIVO TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DU SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA APPIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E CASTEL GANDOLFO DIREZIONE ALBANO SULLA STRADA REGIONALE VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DEL SASSONE E VIA SPINAEBLLA DIREZIONE MARINO SULL STATALE AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 12:30 - PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE CASSIA BIS UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DE CEVERI DIREZIONE VITERBO PERCORRENDO VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDNETE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 11:30 - PERCORRENDO LA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE A1 MILANO – NAPOLI MENTRE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER UN CANTIERE ATTIVO TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DU SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE IN V IA SALARIA LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE RIETI IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA TRAFFICO RALLENTATO A VELLETRI, IN PROSSIMITA DELL’NCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE ARIANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A FRATTOCHIE ALTEZZA ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA DIREZIOEN ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Liguria 2024, Bucci risponde a Orlando: 'Accusa rancorose' - ...riunione per discutere il progetto del raddoppio ferroviario al quale hanno partecipato La Regione, ... contestualmente allo spostamento della stazione ferroviaria, sia garantita una viabilità che ne ... 104news
- Il sopralluogo della Regione nei comuni più colpiti dal ciclone Boris - ... il sopralluogo della presidente della Regione, Irene Priolo, dove ha incontrato il sindaco, Jader ... I lavori di ripristino sono già in corso, anche per quanto riguarda la viabilità di accesso all'area ... 24emilia
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma