Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024)DEL 22 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO LA CIRCONE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRAOSTIENSE E PONTE GALERIA: E’ INC ORSO L’INTERVENTO TECNICO, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONESUD DA DOMANI E FINO AL 26 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 5 SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DI TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO, SIA PER IL TRAFFICO DIRETTO SU QUEST’ULTIMO CHE PER QUELLO DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral