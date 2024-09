Verso Inter-Milan Paulo Fonseca vuole evitare il record negativo Ecco quale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 22 settembre 2024), a breve il primo derby della Madonnina di: che deve provare ad invertire un trendIl derby della provvidenza, che ha tantissimi significati e risvolti e potrà cambiare subito le carte in gioco per ildi. Il tecnico portoghese ha una grossa responsabilità , prima di tutto per quanto riguarda il suo futuro, che è appeso a questa partita con ogni probabilità . Poi per la situazione di classifica dei rossoneri, che comincia a farsi pesante e, infine, peril settimo derby perso di fila, che vorrebbe dire. Infatti, i rossoneri sono reduci da sei confronti con i nerazzurri persi di fila in tutte le competizioni, un dato che comincia a stancare i tifosiisti. Derby,per salvarsi edilil