Verso Inter-Milan l’analisi di Albertosi | sfida senza favoriti ma se non gira Leao per i rossoneri è difficile

Enrico, che emozioni le dava giocare il derby dio? "I derby sono sempre dIfficili, tutte e due le squadre ci tengono a vincere. Io di stracittadine ne ho vinte tante, in Coppa Italia e campionato. Ti dava grande soddisfazione, vincere un derby è meraviglioso. Ci sono 80mila persone che ti guardano dagli spalti e che se vinci diventano matte. C'è tutto il discorso della rivalità cittadina". Grande rivalità anche fuori dal campo? "Non così tanta, ai miei tempi uscivo volentieri con Bellugi, Facchetti, anche perché li conoscevo in nazionale e questo ci univa. Amici prima di entrare, poi durante la partita ognuno tirava acqua al suo mulino". Quale derby ricorda con particolare gioia? "C'è stato quello dell'anno in cui abbiamo vinto il campionato della stella: perdevamo 2-0 e De Vecchi ha fatto doppietta in dieci minuti.