Valencia – Girona | Girona è ancora senza carburatore

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-21 21:38:27 Giorni caldissimi per il calcio iberico! El Ilcontinua a mostrare chiari sintomi di non averela macchina ben oliata. Míchel ha schierato sette degli undici nuovi arrivi contro ile la squadra ha continuato a essere goffa, lento nella circolazione della palla – ha detto lo stesso tecnico del Real Madrid in sala stampa – eil minimo di verticalità per impensierire la difesana. Míchel: “Sono preoccupato, il nostro gioco è lento” L’insieme bianco-rosso Ha perso la seconda partita consecutiva in campionato al Mestalla dopo la disfatta di Montilivi contro il Barça (1-4).