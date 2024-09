Un Posto al Sole anticipazioni 23 settembre | Niko teme la vendetta di Torrente Roberto è spietato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda domani alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Ecco un'anteprima delledella puntata di Unal, in onda lunedì 23su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Filippo e Serena sono sconvolti dalle manipolazioni di. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.Unal: La paura di Alberto contagia anche il socioIda, già provata dalla situazione difficile in cui si trova, sembra cedere sempre più alla pressione con l'avvicinarsi dell'importante udienza