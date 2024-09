The White Lotus | Patrick Schwarzenegger guardava con dedizione la serie prima di essere scelto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) La star di Il sole a mezzanotte ha confessato distato un fan dello show nel periodo precedente al suo ingresso nel cast. In una recente intervista,ha raccontato di aver visto con grande continuità elaThediper far parte del cast. L'attore figlio di Arnoldlainsieme alla fidanzata Abby Champion.ne ha parlato a GQ, confessando la propria felicità nel poter recitare in unadella quale è stato fan e spettatore sin dai primi episodi,della richiesta della produzione di interpretare un personaggio nei nuovi episodi. Da fan a protagonista "È qualcosa che io, la mia famiglia e Abbymo ogni domenica quando uscirono