Serie D l’ora della verità Incrocio Toscana-Umbria

(Di domenica 22 settembre 2024) InD, dopo due giornate guardare la classifica ha poca importanza. Però, notare il Figline del tecnico Tronconi occupare i piani alti del girone "E" fa piacere, al contrario del San Donato Tavarnelle che è ancora in fondo con zero punti. In questa 3ª giornata di campionato le due fiorentine se la vedrano con le umbre Orvietana e Foligno. Questo il programma odierno delle ore 15. San Donato Tavarnelle - Orvietana. Con un po’ di amarezza per le due sconfitte, il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli è determinato a voltare pagina. In settimana la squadra ha preparato la sfida odierna contro l’Orvietana, studiando tutti i particolari per arrivare a conseguire la prima vittoria stagionale, utile più che altro per il morale. Occorrerà approccio giusto, dinamismo e attenzione per piegare questi avversari, specie l’attaccante Panattoni puntuale con il gol.