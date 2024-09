Serie C L’Ascoli beffato dalla Lucchese nel finale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) Capitombolo casalingo dei bianconeri, ancora alla ricerca di identità. Per, a segno il solito Corazza, per gli ospiti, Saporiti e Sasanelli. Squadra che esce tra i fischi VALLESINA, 22 settembre 2024 –era chiamato oggi a confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa gara a Busto Arsizio con il Milan Futuro. Al “Del Duca”, di scena ladi mister Testini, ferma al centro della classifica con 5 punti. In una gara tutta da dimenticare,esce a mani vuote dal “Del Duca”, battuta 2-1. Ospiti che partono meglio, rendendosi pericolosi anche grazie a delle disattenzioni dei bianconeri, che non riescono a prendere le redini del gioco. La prima frazione termina comunque, con un nulla di fatto.