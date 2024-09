Saviano crolla una palazzina di due piani Ci sono dispersi voci da sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Unadi dueta all'alba a, in provincia di Napoli, probabilmente a seguito di una esplosione di Gpl al secondo piano. I vigili del fuocointervenuti in via Tappia. Al momento non si ha notizia certa di quante personestate coinvolte male- secondo i carabinieri - potrebbe esserci una famiglia di cinque persone (padre, madre e tre bimbi). Al momento un uomo e un bambinostati estratti vivi dai vigili del fuoco dale. I soccorritori hanno sentito delle, hanno riferito i Carabinieri, e si cerca di arrivare a salvare iche potrebbero essere come detto i cinque componenti di una famiglia, padre, madre e tre bimbi, residenti al primo piano. Notizia in aggiornamento