Pietro Orlandi | Il carceriere di Emanuela a Londra è l' ex Nar Baioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 22 settembre 2024), il fratello della 15enne di cui si sono perse le tracce il 22 giugno 1983, è tornato a parlare della pista di, fornendo nuovi dettagli sulla vicenda. In un'intervista a Verissimo,ha rivelato l'identità dell'uomo che, insieme ad altri, avrebbe fatto daalla ragazza romana a: “Un ex Nar che si chiama Vittorio”.ha poi ribadito chesarebbe stata portata nella capitale inglese e, lì, tenuta nascosta fino almeno al 1993.“era un ex Nar, amico di Valerio Fioravanti e altri coinvolti” nella strage di Bologna. "Siccome nessuno lo cerca, faccio io il nome”, ha aggiunto l'uomo, dichiarando che “la pista diè la più importante, ma non se ne vuole occupare nessuno".