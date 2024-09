Parla il medico preso a pugni | Volevo difendere un collega Adesso abbiamo tutti paura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Si stanno riassorbendo. Sono passato dal pronto soccorso e ho messo il ghiaccio".dei lividi che gli hanno lasciato sugli zigomi i tresferratigli dal paziente di cui si èto in questi giorni, lo psichiatra Silvio San Martino del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena. Hadottor San Martino? Il cinquantenne che si è scagliato contro di lei, denunciato ma a piede libero, ha promesso che tornerà con un coltello. "Lanon è solo mia ma di tutto il Servizio. Nella sua ultima telefonata ha detto che ammazzerà ilche ce l’ha in cura e l’assistente sociale di riferimento. Minacce le ha rivolte anche al primario Sanza". Non è lei il sanitario di riferimento del cinquantenne senza fissa dimora che l’ha aggredita mercoledì cone calci? "No.