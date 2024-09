Omicidio di Giulia Cecchettin domani prima udienza del processo Turetta alla sbarra rischia l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) È l’ora della giustizia per, a meno di un anno dal delitto in un parcheggio di Fossò, nel Veneziano, l’11 novembre dello scorso anno, con la fuga e l’abbandono del cadavere in Friuli e infine la cattura in Germania dell’omicida.inizierà davantiCorte d’Assise di Venezia ila Filippo, il suo ex ragazzo, che con ogni probabilità non sarà in aula. Una scelta coerente con la linea difensiva del legale, Giovanni Caruso, dai primi interrogatori finodecisione di rinunciare al passaggio inpreliminare optando per il giudizio immediato: nessuna ricerca di spettacolarizzazione., che ha confessato il delitto dopo l’arresto, deve rispondere divolontario, aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza e stalking, oltre che di occultamento di cadavere.