Moriconi | Rapporto Draghi un’opportunità per le imprese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Ildial Parlamento europeo rappresenta un segnale di forte attenzione nei confronti delle Pmi: tocca punti cruciali come la semplificazione normativa e la transizione digitale ed energetica". Così Massimiliano, direttore della Cna di Macerata. Il"The Future of European Competitiveness" delinea un piano ambizioso per il rilancio della competitività dell’Unione europea. Il documento propone riforme mirate a ridurre gli oneri burocratici e a migliorare l’accesso al capitale, con una particolare attenzione alle piccole e medie, fulcro finalmente riconosciuto dell’economia italiana ed europea.