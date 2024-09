Maltempo l’analisi dell’esperto | A Imola caduti 169 millimetri ci sono altri precedenti simili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Quanto accaduto nel circondario imolese non è paragonabile a quanto accaduto nel Ravennate. Dati chiari quelli che emergono dalla rete agrometeorologica dell’Istituto Scarabelli-Ghini dicoordinata da Fausto Ravaldi in relazione all’ondata didi qualche giorno fa nel territorio imolese. Il responsabile della prolungata perturbazione sui cieli della Romagna ha un nome: il ponte di Voejkov. “Un fenomeno che capita di rado – spiega Ravaldi -. L’anticiclone siberiano, di fatto, si è unito a quello delle Azzorre sopra all’arco alpino in una zona di alta pressione. Una massa poi attirata dalla bassa pressione dell’area ciclonica presente sul mare Adriatico (ad altezza del Centro Italia, ndr) e rimasta bloccata lì per giorni dal muro provocato ad est dallo stesso anticiclone siberiano”.